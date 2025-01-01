गली में खड़ी स्कूटी चोरी, एफआईआर दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:57 AM IST
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बेरी। छुछकवास-मातनहेल मार्ग पर कैफे के साथ गली में खड़ी स्कूटी चोरी होने का मामला सामने आया हैं। स्कूटी चोरी होने की सूचना छुछकवास पुलिस को दी गई। पुलिस को दी शिकायत में गांव छुछकवास निवासी बृजमोहन ने बताया कि छुछकवास-मातनहेल मार्ग कैफे के साथ गली में स्कूटी खड़ी करके गया था। जब वापिस लौटा तो स्कूटी गायब मिली। स्कूटी चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। जांच अधिकारी संदीप ने बताया कि स्कूटी चोरी होने की शिकायत मिली हैं। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।
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