सफाई कर्मचारियों का धरना जारी, तीन दिन और बढ़ी हड़ताल

हड़ताल के कारण शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर परिषद की तरफ से कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाए जाने के बाद वह वापस नहीं आए। शहर में लगभग 60 टन कूड़ा फिर से एकत्रित हो गया है। कालोनियों, मुख्य बाजारों व मुख्य मार्गों पर कूडे़ के ढेर लगे हुए हैं। रविवार को सर्व कर्मचारी संघ से राजेंद्र जुलाना, ब्लॉक प्रधान मिड डे मील से प्रेमलता, भारत मंच से जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक, सीटू की प्रधान किरण, आशा वर्कर की मिड डे मील की राज्य प्रधान सरोज, वार्ड नंबर 13 से विकास उर्फ माइकल गुर्जर समर्थन देने आए और कर्मचारियों को संबोधित किया।इसकी अध्यक्षता इकाई प्रधान शिवम चावरिया ने की। इस अवसर पर विकास उज्जैनवाल, गौरव, कृष्ण, सुरेश, बबली, कमलेश, शीतल, रानी, दया, सुषमा, सुमित्रा, सीमा,अंजू, सुरेश, रविंदग, विक्रम, नवीन मौजूद रहे।