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Hindi News ›   City & states ›   Sanitation workers' 37-day strike in Jhajjar ends; work resumes.

झज्जर में सफाई कर्मियों की 37 दिन की हड़ताल खत्म, काम शुरू

Sun, 13 Sep 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 13 Sep 2026 01:17 AM IST
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Sanitation workers' 37-day strike in Jhajjar ends; work resumes.
12jjrp19- शहर के मुख्य मार्ग पर पडे़ कूडे़ को उठाकर रिक्शा में रखता सफाई कर्मचारी। स्रोत : नप
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। सफाई कर्मियों की 37 दिन से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद वे शनिवार को काम पर लौट आए। पहले दिन शहर से लगभग 60 टन कूड़े का उठान किया गया। कर्मचारी रविवार को भी सफाई और कूड़ा उठाने का काम करेंगे। सोमवार तक पूरे शहर में सफाई व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है।
सफाई कर्मियों ने पुराना बस स्टैंड रोड, पुराना बर्फखाना रोड और आंबेडकर चौक पर सफाई की। बेरी रोड सहित शहर के अधिकतर वार्डों में भी सफाई अभियान चलाया गया। प्रत्येक मार्ग पर तीन से चार कर्मियों को सफाई के लिए तैनात किया गया था। इससे शहर के लोगों को काफी राहत मिली है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वे शहर को पहले की तरह साफ और स्वच्छ करने का काम करेंगे।
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शनिवार को मेन बाजार, बस अड्डा रोड और सब्जी मंडी गुरुग्राम रोड पर सफाई हुई। भट्ठी गेट और तहसील रोड पर भी सफाई अभियान चलाया गया। शहर में बनी प्रमुख डंपिंग साइट्स से भी कूड़ा उठाया गया। सभी दरोगा की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनके नेतृत्व में अलग-अलग जगहों पर साफ-सफाई और कूड़ा उठाने का काम किया गया।
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