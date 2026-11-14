सड़क पर ढाबों का कब्जा, कार्रवाई के नाम पर प्रशासन का सन्नाटा

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इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे संचालित कई ढाबों और मिठाइयों की दुकानों की प्रचार सामग्री मुख्य सड़क तक फैली रहती है।ग्राहकों के वाहन भी सड़क किनारे और कई बार मुख्य मार्ग के नजदीक खड़े कर दिए जाते हैं। एनएचएआई की सोनीपत परियोजना कार्यान्वयन इकाई के परियोजना निदेशक चिराग मित्तल ने बताया कि अवैध ढाबों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है।यदि दोबारा ढाबे बनाए गए हैं तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क से अलग हटकर बनाए गए ढाबों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी डीटीपी की है। इस संबंध में विभाग को कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है।वहीं झज्जर की डीटीपी अंजू से फोन पर संपर्क नहीं हो सका। उन्हें संदेश भेजने पर डीटीपी के जेई सुमित गहलावत ने बताया कि एनएच-9 पर अवैध रूप से बने ढाबों को नोटिस दिए गए हैं और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।