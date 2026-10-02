फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Researchers need a sound understanding of methodology for

विश्वसनीय शोध के लिए शोधार्थियों को पद्धति की अच्छी समझ हो : मुकेश

Fri, 02 Oct 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Researchers need a sound understanding of methodology for
फोटो संख्या:52- शोध पद्धति कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्या
महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से तीन दिवसीय शोध पद्धति कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को शोध के विभिन्न दृष्टिकोणों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं से परिचित कराना तथा उन्हें व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए प्रेरित करना है।
विज्ञापन

उद्घाटन सत्र में 100 से अधिक विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रो. विजय कुमार तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोंदिरा दत्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हकेंवि के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की।
विज्ञापन

राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मुकेश मिश्रा ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसके उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित, सार्थक एवं विश्वसनीय शोध के लिए शोध पद्धति की गहन समझ आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसी कार्यशालाएं शोधार्थियों को शोध की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने गुणवत्तापूर्ण शोध एवं सुदृढ़ शोध पद्धति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अकादमिक उत्कृष्टता और मजबूत शोध वातावरण के निर्माण के लिए व्यवस्थित शोध आवश्यक है।

उन्होंने शोधार्थियों से पद्धतिगत स्पष्टता, गंभीरता एवं अकादमिक मानकों का ध्यान रखने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता प्रो. विजय कुमार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, को शोध के लिए आवश्यक बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed