रसिया के पहलवान को चित कर रवि ने जीती कुश्ती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:31 AM IST
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सफीदों। जन्मेजय स्टेडियम में रविवार को आयोजित महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पहलवानों ने दमखम दिखाया। देर रात तक चली प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पहलवानों ने अलग-अलग भार वर्ग और इनामी कुश्तियों में हिस्सा लिया। मुकाबलों के दौरान अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटी रही।
प्रतियोगिता की सबसे बड़ी 51 हजार रुपये की कुश्ती में रोहतक जिले के बाता गांव निवासी पहलवान रवि लडवाल ने रूस के पहलवान मोहम्मद रसिया को हराकर इनाम अपने नाम किया। 31 हजार रुपये की कुश्ती में रोहतक के अंकित लांबू ने बाता गांव के पहलवान रोहित को हराया। वहीं, 21 हजार रुपये की कुश्ती में कैथल के मजारा निवासी पहलवान रविंद्र ने कैथल अखाड़े के पहलवान को शिकस्त दी। इसके अलावा 11 हजार, 5100 और 3100 रुपये समेत अन्य इनामी कुश्तियां भी करवाई गईं।
प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल धानक ने करवाया। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक सुभाष गांगोली और जिलाध्यक्ष रिशिपाल विशिष्ट अतिथि रहे।
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आयोजक अनिल धानक ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से सफीदों में पहली बार इस तरह का दंगल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित किया जाएगा। प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपनी शारीरिक क्षमता, तकनीक और कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया।
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प्रतियोगिता की सबसे बड़ी 51 हजार रुपये की कुश्ती में रोहतक जिले के बाता गांव निवासी पहलवान रवि लडवाल ने रूस के पहलवान मोहम्मद रसिया को हराकर इनाम अपने नाम किया। 31 हजार रुपये की कुश्ती में रोहतक के अंकित लांबू ने बाता गांव के पहलवान रोहित को हराया। वहीं, 21 हजार रुपये की कुश्ती में कैथल के मजारा निवासी पहलवान रविंद्र ने कैथल अखाड़े के पहलवान को शिकस्त दी। इसके अलावा 11 हजार, 5100 और 3100 रुपये समेत अन्य इनामी कुश्तियां भी करवाई गईं।
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प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल धानक ने करवाया। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक सुभाष गांगोली और जिलाध्यक्ष रिशिपाल विशिष्ट अतिथि रहे।
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आयोजक अनिल धानक ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से सफीदों में पहली बार इस तरह का दंगल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित किया जाएगा। प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपनी शारीरिक क्षमता, तकनीक और कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया।