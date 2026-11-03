फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Rajendra Joon expressed his gratitude to the party workers who attended the rally.

रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं का राजेंद्र जून ने जताया आभार

Tue, 03 Nov 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की रैली में शामिल हुए बहादुरगढ़ के कार्यकर्ताओं का पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए आयोजित रैली में कार्यकर्ताओं ने उत्साह और एकजुटता के साथ भागीदारी की।
विज्ञापन

जून ने बताया कि टिकरी बॉर्डर स्थित आजाद हिंद ग्राम से कार्यकर्ताओं का काफिला दिल्ली रवाना हुआ था। उन्होंने स्वयं काफिले का नेतृत्व किया। रैली में बहादुरगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और समर्थक पहुंचे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए उनकी भागीदारी की सराहना की।राजेंद्र सिंह जून ने बहादुरगढ़ से दिल्ली पहुंचे सभी पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, शहरी व ग्रामीण कार्यकर्ताओं और समर्थकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक धन्यवाद किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed