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Hindi News ›   City & states ›   Rajasthan resident arrested for 9.80 lakh fraud under the guise of investment.

निवेश के नाम पर 9.80 लाख की ठगी, राजस्थान निवासी गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:51 AM IST
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झज्जर। ऑनलाइन निवेश के नाम पर 9.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में साइबर क्राइम थाना झज्जर की टीम ने राजस्थान निवासी रेवन्तरम को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के फलोदी मोहर नगर छितरबेरा का रहने वाला है। जांच में आरोपी के बैंक खाते में ठगी के 75 हजार रुपये ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है।
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थाना प्रभारी निरीक्षक दर्शन सिंह ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र निवासी शिकायतकर्ता को जनवरी 2025 में व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया था। इसके बाद टेलीग्राम के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर उससे फोन-पे और आरटीजीएस के माध्यम से अलग-अलग तारीखों में 9.80 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।
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पुलिस ने बैंक खातों के रिकॉर्ड की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अनजान निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने और साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की अपील की है।
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