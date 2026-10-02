वृद्धजनों के सम्मान और अधिकारों के प्रति किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
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कनीना। राजकीय कन्या महाविद्यालय उन्हानी में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं। प्राचार्य डॉ. विक्रम सिंह ने कहा कि वृद्धजन परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने छात्राओं से वृद्धजनों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने तथा उनके अनुभवों से सीखने का आह्वान किया।
एनएसएस प्रभारी प्रो. नीतू और प्रो. सीमा ने बताया कि प्रत्येक स्वयंसेविका को एक वृद्धजन को गोद लेना होता है। स्वयंसेविकाएं नियमित रूप से उनसे मिलकर जरूरत पड़ने पर सहायता करती हैं। कार्यक्रम में गुंढा निवासी 84 वर्षीय मुन्नीलाल और 80 वर्षीय बलिराम ने जीवन के अनुभव साझा किए। संचालन डॉ. सुधीर ने किया। अंत में सामूहिक संकल्प लिया गया।
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एनएसएस प्रभारी प्रो. नीतू और प्रो. सीमा ने बताया कि प्रत्येक स्वयंसेविका को एक वृद्धजन को गोद लेना होता है। स्वयंसेविकाएं नियमित रूप से उनसे मिलकर जरूरत पड़ने पर सहायता करती हैं। कार्यक्रम में गुंढा निवासी 84 वर्षीय मुन्नीलाल और 80 वर्षीय बलिराम ने जीवन के अनुभव साझा किए। संचालन डॉ. सुधीर ने किया। अंत में सामूहिक संकल्प लिया गया।
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