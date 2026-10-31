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बदल रही पसंद, रंगीन-डिजाइनर दीपकों की बढ़ी मांग

Sat, 31 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:42 AM IST
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Preferences are shifting; demand for colorful, designer lamps has increased.
-फोटो 82 : दीपावली पर्व के लिए दीये तैयार करते विनोद कुमार। संवाद
बहादुरगढ़। दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में मिट्टी के दीयों की खरीदारी बढ़ने लगी है। इस बार ग्राहक पारंपरिक दीयों के साथ रंगीन, नक्काशीदार और डिजाइनर दीपक भी पसंद कर रहे हैं।
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बदलती मांग को देखते हुए कुम्हारों ने भी दीये बनाने के पारंपरिक तरीके में बदलाव किया है। अब वे अलग-अलग आकार और डिजाइन के सजावटी दीपक तैयार कर रहे हैं।
झज्जर रोड स्थित कुम्हारों वाले मोहल्ले में दीयों का कारोबार करने वाले विनोद प्रजापति ने बताया कि बाजार में छोटे-बड़े आकार के मिट्टी के दीयों के साथ रंगीन और कलाकृतियों से सजे दीपक उपलब्ध हैं। ग्राहक अब पूजा के साथ घर की सजावट के लिए भी इन्हें खरीद रहे हैं। पहले साधारण दीयों की मांग अधिक रहती थी, लेकिन अब लोग रंग और डिजाइन देखकर खरीदारी कर रहे हैं।

-फोटो 82 : दीपावली पर्व के लिए दीये तैयार करते विनोद कुमार। संवाद

-फोटो 82 : दीपावली पर्व के लिए दीये तैयार करते विनोद कुमार। संवाद

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