अयान के 6 अंक के दम पर भारतीय कबड्डी टीम ने कोरिया को दी मात

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बादली। गांव बूपानिया के कबड्डी खिलाड़ी अयान लोहचाब के 6 अंक के दम पर भारतीय कबड्डी टीम ने कोरिया को हराय दिया। मंगलवार को भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच मुकाबले में अयान ने छह अंक हासिल किए। उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।अयान ने छह रेड की और सभी में अंक प्राप्त किए। अयान ने कबड्डी की शुरुआत गांव के मिट्टी के मैदानों से की थी। उनकी प्रतिभा देखकर पिता संदीप लोहचाब ने उन्हें सोनीपत की सुशील शास्त्री अकादमी में दाखिला दिलाया।अकादमी में प्रशिक्षण लेते हुए उन्हें कबड्डी से लगाव बढ़ता गया। उन्होंने इसी खेल में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। एशियन गेम्स में अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में अयान का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।पहले मुकाबले में योगदान और कोरिया के खिलाफ छह अंक लेकर अयान ने अपनी प्रतिभा दिखाई। परिजनों और ग्रामीणों को उनसे आने वाले मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।ग्रामीण इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात मानते हैं। भारत का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश से, 24 सितंबर को चीनी ताइपे से होगा। सेमीफाइनल 25 सितंबर को और फाइनल 26 सितंबर को खेला जाएगा।