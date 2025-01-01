पिकअप ने पैदल व्यक्ति को मारी टक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:39 AM IST
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झज्जर। जिले के लुहारी गांव में 1 सितंबर की शाम पिकअप चालक ने पैदल चल रहे राजेंद्र सिंह (54) को लापरवाही से टक्कर मार दी। राजेंद्र सिंह खाना खाने जा रहे थे, तभी डीएचएल वेयर हाउस के पास यह घटना हुई। राहगीरों ने उन्हें पटोदी अस्पताल पहुंचाया, जहां से राजेंद्र को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। बाद में उनके भाई केशर सिंह ने उन्हें जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। केशर सिंह की शिकायत पर माछरोली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
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