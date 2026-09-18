कैंटर की टक्कर से पिकअप चालक घायल

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बादली। 14 सितंबर 2026 की रात नेशनल कैंसर संस्थान (एनसीआई) बाढ़सा के पास एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कैंटर ने पिकअप चालक मुकेश कुमार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कैंटर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।डाबौदा खुर्द निवासी मुकेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह बहादुरगढ़ की सोमानी कंपनी से टाइल भरकर गुरुग्राम खाली करने गए थे। 14 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे वह वापस घर लौट रहे थे। नेशनल कैंसर संस्थान बाढ़सा के पास पुलिस का नाका लगा था। मुकेश ने अपनी पिकअप सड़क किनारे खड़ी की और पानी पीने नाके पर गए। पानी पीने के बाद जब वह अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे, तभी बादली की तरफ से आ रहे कैंटर ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल मुकेश के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।