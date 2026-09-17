आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Aaj Ka Shabd ›   aaj ka shabd khadg vimal rajsthani ki kavita dharti ko swarg bana manav
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आज का शब्द: खड्ग और विमल राजस्थानी की कविता- धरती को स्वर्ग बना मानव !

Kavya Desk

काव्य डेस्क

Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- खड्ग, जिसका अर्थ है- एक प्रकार की तलवार, खाँड़ा। प्रस्तुत है विमल राजस्थानी की कविता- धरती को श्वर्ग बना मानव ! 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को स्वर्ग बना मानव !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुक्ति-मोक्ष की बात न कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव से बड़ा नहीं कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवता या कि वह दानव हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को ईश्वर कौन कहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर अगर न मानव हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वामी अनन्त ऊर्जा का तू, नर है, तू ही नारायण है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उष्मा का आदि स्रोत है तू, दृग मूँद दिवस को रात न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
से स्वर्ग नर्क की बातें तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को बहलाने भर की हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौरूष ही है यह परम पुरूष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धिक है न भुजा जो फड़की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्यम उद्दाम जवानी है, चेतना खड्ग का पानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथों, अपने पग पर भीषण कठोरा-आघात न कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन मानव मुस्कायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विश्व स्वर्ग बन जायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का उत्स धरित्री पर-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थिरकेगा, अनहद गायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषार्थ भाग्य को बाँधेगा, जब नर प्रत्यंख साधेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर-गह्वर में न छलाँग लगा, तिमिरावृत अरुण प्रभात न कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवनी से अम्बर मिल जाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूगोल-खगोल पिघल जाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब व्यष्टि-समष्टि विभेद हटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे रहस्य खुल-खिल जायें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोयल कूहू गाती है, साधना सिद्धि बन जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-धर्म कर्म में बदल रहा, मन्त्रों का उल्कापात न कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o
56 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree