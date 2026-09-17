आज का शब्द: खड्ग और विमल राजस्थानी की कविता- धरती को स्वर्ग बना मानव !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- खड्ग, जिसका अर्थ है- एक प्रकार की तलवार, खाँड़ा। प्रस्तुत है विमल राजस्थानी की कविता- धरती को श्वर्ग बना मानव !



धरती को स्वर्ग बना मानव !

तू मुक्ति-मोक्ष की बात न कर



मानव से बड़ा नहीं कोई

देवता या कि वह दानव हो

ईश्वर को ईश्वर कौन कहे

धरती पर अगर न मानव हो

स्वामी अनन्त ऊर्जा का तू, नर है, तू ही नारायण है

उष्मा का आदि स्रोत है तू, दृग मूँद दिवस को रात न करे



से स्वर्ग नर्क की बातें तो

मन को बहलाने भर की हैं

पौरूष ही है यह परम पुरूष

धिक है न भुजा जो फड़की है

उद्यम उद्दाम जवानी है, चेतना खड्ग का पानी है

अपने हाथों, अपने पग पर भीषण कठोरा-आघात न कर



जिस दिन मानव मुस्कायेगा

यह विश्व स्वर्ग बन जायेगा

आत्मा का उत्स धरित्री पर-

थिरकेगा, अनहद गायेगा

पुरुषार्थ भाग्य को बाँधेगा, जब नर प्रत्यंख साधेगा

उर-गह्वर में न छलाँग लगा, तिमिरावृत अरुण प्रभात न कर



अवनी से अम्बर मिल जाये

भूगोल-खगोल पिघल जाये

जब व्यष्टि-समष्टि विभेद हटे

सारे रहस्य खुल-खिल जायें

जब कोयल कूहू गाती है, साधना सिद्धि बन जाती है

युग-धर्म कर्म में बदल रहा, मन्त्रों का उल्कापात न कर



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56 मिनट पहले