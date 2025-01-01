बिना नक्शा पास कराए लोगों कर लिया निर्माण, नगर परिषद ने दिए नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:11 AM IST
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झज्जर। शहर में बिना नक्शा पास कराए ही लोग निर्माण कर रहे हैं। कई जगहों पर तो दो से तीन मंजिल तक निर्माण नगर परिषद से बिना नक्शा पास कराए लिए गए। नगर परिषद के अधिकारी भी आंखें मूंदे बैठे रहे और लोगों ने कई मंजिला निर्माण कर लिए।
अब जाकर नगर परिषद की आंखें खुली तो आनन-फानन में नोटिस देना शुरू कर दिया गया। शहर में नगर परिषद की तरफ से लगभग 30 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें बिना नक्शा पास कराए निर्माण करना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भू-मालिकों को भी नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर कच्चे निर्माण कर उसे किराये पर दिया हुआ है। इसके अलावा लाल डोरे की जमीन पर भी लोगों की तरफ से बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए गए हैं, ऐसे मामलों में भी नगर परिषद की तरफ से लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और वह नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं।
जारी किए गए नोटिसों में संबंधित लोगों को नक्शा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 10 से 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसा करने पर नगर परिषद की तरफ से सीलिंग या अन्य कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नोटिस का जवाब लेने के लिए नगर परिषद का इंतजार कर रहा है। उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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कच्चे निर्माण को भी दिया नोटिस
मेरी जमीन पर कच्चा निर्माण किया हुआ है और वह जगह किराये पर दे रखी है। उसका भी नगर परिषद ने नोटिस दिया है। इस मामले में अधिकारियों को देखना चाहिए।
अमित कुमार, शहर निवासी
मेरी जमीन लाल डोरे में है और वहां कैफे चल रहा है। पहले 70 हजार रुपये का विकास शुल्क भरा था। इसके बाद अब फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है।
सुमित कुमार, शहर निवासी
वर्जन
बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं किए जा सकते। इसके लिए फिलहाल 25-30 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अन्य निर्माण स्थलों की विजिट की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है।
संदीप कुमार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, नगर परिषद
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अब जाकर नगर परिषद की आंखें खुली तो आनन-फानन में नोटिस देना शुरू कर दिया गया। शहर में नगर परिषद की तरफ से लगभग 30 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें बिना नक्शा पास कराए निर्माण करना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भू-मालिकों को भी नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर कच्चे निर्माण कर उसे किराये पर दिया हुआ है। इसके अलावा लाल डोरे की जमीन पर भी लोगों की तरफ से बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए गए हैं, ऐसे मामलों में भी नगर परिषद की तरफ से लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और वह नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं।
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जारी किए गए नोटिसों में संबंधित लोगों को नक्शा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 10 से 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसा करने पर नगर परिषद की तरफ से सीलिंग या अन्य कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नोटिस का जवाब लेने के लिए नगर परिषद का इंतजार कर रहा है। उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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कच्चे निर्माण को भी दिया नोटिस
मेरी जमीन पर कच्चा निर्माण किया हुआ है और वह जगह किराये पर दे रखी है। उसका भी नगर परिषद ने नोटिस दिया है। इस मामले में अधिकारियों को देखना चाहिए।
अमित कुमार, शहर निवासी
मेरी जमीन लाल डोरे में है और वहां कैफे चल रहा है। पहले 70 हजार रुपये का विकास शुल्क भरा था। इसके बाद अब फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है।
सुमित कुमार, शहर निवासी
वर्जन
बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं किए जा सकते। इसके लिए फिलहाल 25-30 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अन्य निर्माण स्थलों की विजिट की जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है।
संदीप कुमार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, नगर परिषद