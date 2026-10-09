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Hindi News ›   City & states ›   Padayatra, blood donation, and cleanliness drives under the 'Seva Sankalp Abhiyan'

सेवा संकल्प अभियान के तहत पदयात्रा, रक्तदान और स्वच्छता अभियान

Fri, 09 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:52 AM IST
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Padayatra, blood donation, and cleanliness drives under the 'Seva Sankalp Abhiyan'
08jjrp06-गांव में जागरूकता रैली निकालते  राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेलपा के विद्यार्थी। स
झज्जर। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन एवं कार्यकाल के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चल रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत रिलायंस मेट सिटी की ओर से विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की गईं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेलपा के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने गांव में जागरूकता पदयात्रा निकाली। विद्यार्थियों ने बैनर और नारों के माध्यम से ग्रामीणों को सेवा व सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।
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दादरी तोय स्थित ऑफिस कैंपस में आयोजित रक्तदान शिविर में कर्मचारियों और अन्य प्रतिभागियों ने 101 यूनिट रक्तदान किया। रक्त संग्रहण व चिकित्सा सेवाएं मिशन जनजागृति साउथ-वेस्ट दिल्ली की टीम ने उपलब्ध कराईं। वहीं, याकूबपुर में स्वच्छता अभियान चलाकर ग्रामीणों को साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक किया गया।
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