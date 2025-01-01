सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल

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मिली जानकारी अनुसार कच्चा बेरी रोड पर दो युवक घायल अवस्था में पड़े थे। इस दौरान मौके पर बाइक भी मिली है। इस दौरान एक व्यक्ति की तरफ से इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों युवकों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उपचार के दौरान एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको डॉक्टर ने इलाज के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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शहर के कच्चा बेरी रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के नजदीक एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।