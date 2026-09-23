गलियों के घटिया निर्माण पर फर्म को नोटिस

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झज्जर। शहर में गलियों के निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गलियां बनने के कुछ ही दिनों बाद उनकी लेयर और रोड़ियां निकलने लगी हैं। नगर परिषद ने 1.4 करोड़ रुपये के निर्माण में लापरवाही मानते हुए संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया है। एक्सईएन कार्यालय ने फर्म से तीन दिन में जवाब मांगा है। देव नगर-तीन, पुजावा कॉलोनी और लाल सिंह कॉलोनी पार्ट-2 में बनी इंटरलॉक गलियों में यह समस्या पाई गई है। इन परियोजनाओं की कुल एग्रीमेंट राशि करीब 104.53 लाख रुपये है। अधिकारियों के निरीक्षण में जीएसबी की लेयर की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिली। नगर परिषद ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है। फर्म को तीन दिन में काम दुरुस्त कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।