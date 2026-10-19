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Hindi News ›   City & states ›   Nodal officers appointed in eight mandis for the procurement of pearl millet and paddy

बाजरा-धान खरीद के लिए आठ मंडियों में नोडल अधिकारी नियुक्त

Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
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झज्जर। खरीफ सीजन 2026-27 में बाजरा और धान की खरीद सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन ने जिले की आठ अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि अधिकारी खरीद, किसानों को भुगतान और फसल उठान की नियमित निगरानी कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट और शिकायत निवारण समितियां किसानों व आढ़तियों की समस्याओं के समाधान के साथ परिवहन, मजदूरों की उपलब्धता और कानून-व्यवस्था पर भी नजर रखेंगी। प्रशासन का उद्देश्य मंडियों में खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखना और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। संवाद
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