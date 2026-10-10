खो-खो प्रतियोगिता में नीलगिरि सदन ने मारी बाजी

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लड़कों के वर्ग में हिमालय सदन दूसरे और विंध्याचल सदन तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, लड़कियों के वर्ग में विंध्याचल सदन ने दूसरा और हिमालय सदन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।समापन अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहिंद्र सिंह और प्रबंधक विकास धनखड़ ने विजेता व प्रतिभागी विद्यार्थियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है। इस अवसर पर खेल प्रशिक्षक विकेश ठाकुर, गिन्नी देवी और अवधेश मौजूद रहे।