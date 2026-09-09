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Hindi News ›   City & states ›   NCC selection process concluded; 19 cadets selected.

एनसीसी चयन प्रक्रिया संपन्न, 19 कैडेटों का हुआ चयन

Wed, 09 Sep 2026 07:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Wed, 09 Sep 2026 07:58 PM IST
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NCC selection process concluded; 19 cadets selected.
09jjrp30- राजकीय महाविद्यालय दूबलधन में एनसीसी चयन प्रक्रिया के दौरान मौजूद अ​धिकारी व स्टाफ सद
बेरी। गांव दूबलधन के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी नामांकन और चयन प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें 19 कैडेटों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य, दक्षता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन हुआ। एनसीसी लेफ्टिनेंट सोमवीर, सूबेदार विकास मलिक, हवलदार अमरप्रकाश और हवलदार भूपेंद्र ने प्रक्रिया को सफल बनाया। प्राचार्य डॉ. कर्मवीर ने कहा कि एनसीसी व्यक्तित्व विकास के साथ अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना मजबूत करती है। संवाद
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