एनसीसी चयन प्रक्रिया संपन्न, 19 कैडेटों का हुआ चयन

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बेरी। गांव दूबलधन के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी नामांकन और चयन प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें 19 कैडेटों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य, दक्षता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन हुआ। एनसीसी लेफ्टिनेंट सोमवीर, सूबेदार विकास मलिक, हवलदार अमरप्रकाश और हवलदार भूपेंद्र ने प्रक्रिया को सफल बनाया। प्राचार्य डॉ. कर्मवीर ने कहा कि एनसीसी व्यक्तित्व विकास के साथ अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना मजबूत करती है। संवाद