एनसीसी कैडेट्स को नशा के प्रति किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
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महेंद्रगढ़। राजकीय महाविद्यालय में 16 हरियाणा बटालियन एनसीसी नारनौल के तत्वाधान में एक नशा मुक्ति अभियान कैडेटों के द्वारा चलाया गया। अभियान के तहत महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति से अवगत कराया गया। महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी प्रो. कैप्टन शमशेर सिंह ने कैडेटों को नशे से दूर रहने के बारे में संदेश दिया व देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका के बारे में प्रोत्साहित किया। 16 हरियाणा बटालियन एनसीसी नारनौल से हवलदार अनु राणा ने कार्यक्रम को संचालित कराने में अपनी भूमिका निभाई। इस मौके पर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स व स्टॉफ ने भाग लिया।
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