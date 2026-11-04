जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे राष्ट्रीय सर्वेक्षण

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डीसी ने बताया कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के लिए झज्जर शहर और गांव खेड़ी आसरा को चुना गया है। इसमें रोजगार, बेरोजगारी और श्रम भागीदारी से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण के लिए बहादुरगढ़ का चयन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण के तहत गांव बुपनिया में परिवारों की आय और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी ली जाएगी।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए अकेहड़ी मदनपुर, झज्जर, जसौरखेड़ी, बहादुरगढ़ और महराणा को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के दामों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसका उपयोग महंगाई दर और मूल्य सूचकांक के निर्धारण में होगा।इसके अलावा अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश और कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए गांव नीलाहेड़ी को चुना गया है। गैर निगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए गांव सांखोल का चयन किया गया है।राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण और घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण के लिए गांव धौड़ को चुना गया है। यहां लोगों की यात्रा संबंधी आदतों, पर्यटन पर खर्च और परिवहन सुविधाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।