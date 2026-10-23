फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   National President of the Kisan Morcha to attend the Agro Leadership Summit

एग्रो लीडरशिप समिट में शामिल होंगे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Fri, 23 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बंसीलाल गुर्जर 23 अक्तूबर को हसनपुर गांव स्थित एमआर स्कूल में आयोजित एग्रो लीडरशिप समिट-2026 में शामिल होंगे। उनके हरियाणा प्रवास के दौरान स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि समिट में मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में भाग लेंगे।
विज्ञापन

चौहान ने बताया कि समिट का आयोजन भाजपा हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की संभावनाओं, आधुनिक तकनीकों और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करना है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने, बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयास जरूरी हैं। भाजपा किसान मोर्चा किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed