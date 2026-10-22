फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Daily Horoscope Prediction in HIndi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 23 अक्तूबर: मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए बनेंगे नए अवसर, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Thu, 22 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: 23 अक्तूबर, शुक्रवार का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या और कुंभ समेत सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? जानें करियर, कारोबार, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Daily Horoscope Prediction in HIndi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
23 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

23 October Ka Rashifal: आज 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आया है। दैनिक राशिफल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आज का दिन आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ जातकों को धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत हो सकती है। वहीं, प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने और परिवार के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप दिन की शुरुआत से पहले अपनी राशि के अनुसार भविष्यफल जानना चाहते हैं, तो पढ़ें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन समेत सभी 12 राशियों का आज का राशिफल। यहां जानें शुक्रवार को किन राशियों के लिए बन सकते हैं तरक्की के अवसर और किन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।


 
Trending Videos
Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Daily Horoscope Prediction in HIndi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

आज किस्मत आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोलने को तैयार नजर आ रही है! आपकी मेहनत, सूझबूझ और काम करने का अंदाज लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बना सकता है। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला लेने का विचार मन में आएगा, जो भविष्य में लाभ की नींव रख सकता है। साझेदारी में किए गए काम भी उम्मीद से बढ़कर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि, आपकी नीयत भले ही सबका भला करने की हो, लेकिन हर कोई आपकी भावनाओं को समझ पाए, यह जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरों की मदद करते हुए अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखें। घर में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो सकती हैं। रिश्तेदारों की आवाजाही से घर में रौनक बढ़ेगी और खुशियों का माहौल बनेगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी कोई नया अवसर उम्मीद की किरण बनकर सामने आ सकता है। आज अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी कोशिशें आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं।
Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Daily Horoscope Prediction in HIndi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज जिम्मेदारियों को निभाते-निभाते आप सफलता की एक नई कहानी लिख सकते हैं! परिवार के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा और लंबे समय से बनी किसी चिंता से राहत मिलने के संकेत हैं। आपका मूड खुशनुमा रहेगा और छोटी-छोटी खुशियां भी दिन को खास बना देंगी। किसी परेशानी का समाधान धीरे-धीरे सामने आ सकता है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा। मित्रों की मदद करने का अवसर मिलेगा और आपका छोटा-सा सहयोग किसी के लिए बहुत मायने रख सकता है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जो आपके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान ले आएगी। हालांकि, खुशियों के बीच अपने लक्ष्य से ध्यान न हटने दें। आज यदि आप उत्साह के साथ अनुशासन भी बनाए रखते हैं, तो सफलता की राह पहले से अधिक आसान हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Daily Horoscope Prediction in HIndi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

आज बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ताकत दे सकता है और सही फैसले लेने में आपकी मदद कर सकता है! परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह किसी उलझन को सुलझाने का रास्ता दिखा सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय हर पहलू पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते समय उनके विचारों और भावनाओं को भी समझें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दबाव रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मौका मिले, तो पीछे न हटें। आपका छोटा-सा प्रयास किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। व्यापारियों के लिए नई योजनाएं और नए प्रयोग लाभ के अवसर पैदा कर सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। आज बड़ों का मार्गदर्शन, आपकी समझदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।
विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 Daily Horoscope Prediction in HIndi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

आज आपके लिए सफलता का मंत्र है, कमाई और खर्च के बीच सही संतुलन बनाए रखना! आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लेंगे, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य के लिए भी बेहतर योजना बना पाएंगे। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम गति पकड़ सकता है और आपका कोई पुराना सपना पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इससे मन में नई उमंग जागेगी। जीवनसाथी के साथ बिताए गए खूबसूरत पल रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ाएंगे। हालांकि, कभी-कभी मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखने पर राहत मिलेगी। संतान के साथ किसी विषय पर मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में गुस्से या सख्ती के बजाय प्रेम से बात करें। आज संतुलित सोच और अपनों का साथ आपके दिन को सुखद बना सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed