सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की मासिक बैठक 5 को

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संघ के सचिव राजबीर राहड़ ने बताया कि बैठक में खजाना विभाग के कर्मचारी पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाएंगे। इसके लिए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी आधार कार्ड, पीपीओ नंबर और मोबाइल साथ लेकर आएं।बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत होगा। इसके अलावा एलटीसी, आयुष्मान कार्ड और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।