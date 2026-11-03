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Hindi News ›   City & states ›   Monthly meeting of the Retired Employees' Association on the 5th

सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की मासिक बैठक 5 को

Tue, 03 Nov 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:35 AM IST
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झज्जर। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ खंड झज्जर की मासिक बैठक 5 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पुराने जलघर, तहसील रोड पर होगी। बैठक की अध्यक्षता खंड प्रधान रमेश जाखड़ करेंगे।
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संघ के सचिव राजबीर राहड़ ने बताया कि बैठक में खजाना विभाग के कर्मचारी पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाएंगे। इसके लिए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी आधार कार्ड, पीपीओ नंबर और मोबाइल साथ लेकर आएं।
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बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत होगा। इसके अलावा एलटीसी, आयुष्मान कार्ड और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
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