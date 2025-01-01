केएमपी टोल पर एक ही दिन में दो बार काट लिए रुपये

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शहर के कबाड़ी मार्केट में दुकानदार बजरंग सोनी ने बताया कि वे अपने वाहन के 8 नवंबर को दोपहर 1:16 बजे जाखौली स्थित मेन प्लाजा से वार्षिक पास के जरिये गुजरे। इसके बाद दोपहर 2:26 बजे पलवल टोल प्लाजा पर इसी वाहन के फास्ट टैग से 285 रुपये कटने का मैसेज आया। वहीं, उसी दिन दोपहर 1:16 बजे जाखौली प्लाजा से वार्षिक पास के जरिये गुजरने की सूचना भी बैंक की ओर से भेजी गई थी। इसके अलावा 5 नवंबर को भी इसी वाहन से पलवल टोल पर 205 रुपये कटने का मैसेज मिला है। वहीं, 8 नवंबर को एकयदि ऐसा हुआ है तो शिकायत पर टोल वापस किया जाएगा। अभी उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है।-प्रवीण बेनीवाल, मैनेजर, केएमपी टोल।