शौचालय शुरू करने के लिए सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:22 PM IST
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नारनौल। नारनौल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर शौचालय कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, लेकिन यात्रियों के लिए अब तक शुरू नहीं हुआ है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।
दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ के उपाध्यक्ष पूनम फौजदार ने बताया कि प्लेटफार्म-1 पर पुरुष, महिला व दिव्यांग के लिए शौचालय बनाए गए हैं। ठेकेदार ने 18 अगस्त को ही निर्माण पूरा कर रेलवे को सौंप दिया था, लेकिन अभी तक शौचालय शुरू नहीं किया गया है। संघ ने रेवाड़ी जंक्शन पर नियुक्त सीएमआई को ज्ञापन सौंपकर जल्द शुरू करने की मांग की है। सीएमआई ने जल्द शौचालय शुरू करने का आश्वासन दिया है।
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दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ के उपाध्यक्ष पूनम फौजदार ने बताया कि प्लेटफार्म-1 पर पुरुष, महिला व दिव्यांग के लिए शौचालय बनाए गए हैं। ठेकेदार ने 18 अगस्त को ही निर्माण पूरा कर रेलवे को सौंप दिया था, लेकिन अभी तक शौचालय शुरू नहीं किया गया है। संघ ने रेवाड़ी जंक्शन पर नियुक्त सीएमआई को ज्ञापन सौंपकर जल्द शुरू करने की मांग की है। सीएमआई ने जल्द शौचालय शुरू करने का आश्वासन दिया है।
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