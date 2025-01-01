फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Memorandum submitted to SDM to stop illegal mining.

अवैध खनन रोकने को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Fri, 02 Oct 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
नांगल चौधरी। दौखेरा गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को एसडीएम उदय सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गांव के आसपास चल रहे खनन कार्य को बंद करने और गांव को प्रदूषण मुक्त रखने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले भी इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।
विज्ञापन

ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया पंचायत से मिलीभगत कर कृषि योग्य भूमि पर अवैध खनन कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि खनन से गांव के पर्यावरण, जलस्तर और आसपास के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मौके पर जांच करवाने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे शांतिपूर्ण धरना देंगे। शिकायत के बाद खनन बंद करवाया गया था लेकिन रात के अंधेरे में यह फिर शुरू हो गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed