कंजक पूजन के लिए बाजारों में बढ़ी रौनक, टिफिन की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
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बहादुरगढ़। नवरात्र के आठवें दिन रविवार को मां महागौरी की पूजा-अर्चना की गई। सोमवार को कंजक पूजन को लेकर बाजारों में महिलाओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने कंजकों को उपहार देने के लिए टिफिन, पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल और ज्योमेट्री बॉक्स की खरीदारी की। 20 अक्तूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पुराना कोर्ट परिसर के नजदीक रावण दहन होगा।
मेन बाजार में गिफ्ट गैलरी संचालक सुमित कुमार ने बताया कि कंजक पूजन के लिए थालियां, कटोरी, टिफिन और माता की चुनरी की मांग है। प्लेट 10 से 40 रुपये, टिफिन 20 रुपये, कटोरी 10 रुपये और चुनरी 5 से 50 रुपये तक में उपलब्ध है।
रेलवे रोड पर दुकान लगाने वाले राहुल ने बताया कि कलर पैक, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और रबर पैक 10 से 40 रुपये तक में बिक रहे हैं। छोटी प्लेटों की मांग भी अधिक है। लाइनपार निवासी ईशवंती ने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए टिफिन विद टॉय पैक खरीदा है। नई बस्ती निवासी राखी ने ने बताया कि पेंसिल बॉक्स और टिफिन खरीदे, ताकि बच्चों को उपयोगी उपहार दिए जा सकें।
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-फोटो 61 : कंजकों को गिफ्ट देने के लिए बाजार में खरीदारी करती महिलाएं। संवाद
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मेन बाजार में गिफ्ट गैलरी संचालक सुमित कुमार ने बताया कि कंजक पूजन के लिए थालियां, कटोरी, टिफिन और माता की चुनरी की मांग है। प्लेट 10 से 40 रुपये, टिफिन 20 रुपये, कटोरी 10 रुपये और चुनरी 5 से 50 रुपये तक में उपलब्ध है।
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रेलवे रोड पर दुकान लगाने वाले राहुल ने बताया कि कलर पैक, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और रबर पैक 10 से 40 रुपये तक में बिक रहे हैं। छोटी प्लेटों की मांग भी अधिक है। लाइनपार निवासी ईशवंती ने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए टिफिन विद टॉय पैक खरीदा है। नई बस्ती निवासी राखी ने ने बताया कि पेंसिल बॉक्स और टिफिन खरीदे, ताकि बच्चों को उपयोगी उपहार दिए जा सकें।
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-फोटो 61 : कंजकों को गिफ्ट देने के लिए बाजार में खरीदारी करती महिलाएं। संवाद