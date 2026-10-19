कंजक पूजन के लिए बाजारों में बढ़ी रौनक, टिफिन की मांग

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मेन बाजार में गिफ्ट गैलरी संचालक सुमित कुमार ने बताया कि कंजक पूजन के लिए थालियां, कटोरी, टिफिन और माता की चुनरी की मांग है। प्लेट 10 से 40 रुपये, टिफिन 20 रुपये, कटोरी 10 रुपये और चुनरी 5 से 50 रुपये तक में उपलब्ध है।रेलवे रोड पर दुकान लगाने वाले राहुल ने बताया कि कलर पैक, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और रबर पैक 10 से 40 रुपये तक में बिक रहे हैं। छोटी प्लेटों की मांग भी अधिक है। लाइनपार निवासी ईशवंती ने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए टिफिन विद टॉय पैक खरीदा है। नई बस्ती निवासी राखी ने ने बताया कि पेंसिल बॉक्स और टिफिन खरीदे, ताकि बच्चों को उपयोगी उपहार दिए जा सकें।-फोटो 61 : कंजकों को गिफ्ट देने के लिए बाजार में खरीदारी करती महिलाएं। संवाद