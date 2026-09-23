आजीवन कारावास काट रहे मैनपाल ढिल्ला को शादी के लिए 12 घंटे की पैरोल

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शादी झज्जर-गुरुग्राम रोड स्थित दुलीना फार्म में होगी। शादी के कार्ड के अनुसार, दोपहर 12 बजे लंच, 2 बजे घुड़चढ़ी और 3 बजे बरात रवाना होगी। पैरोल अवधि समाप्त होने पर मैनपाल को रात 8 बजे तक जेल लौटना होगा। मैनपाल ढिल्ला हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार और आपराधिक षड्यंत्र के मामलों में दोषी है। वर्ष 2007 के एक मामले में 2013 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह हरियाणा पुलिस के कई मामलों में वांछित था और दो अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका था।मैनपाल को 17 जुलाई 2018 को हिसार सेंट्रल जेल से छह सप्ताह की पैरोल मिली थी। पैरोल समाप्त होने पर वह नहीं लौटा और कंबोडिया भाग गया। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 6 नवंबर 2024 को इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया। कंबोडियाई अधिकारियों के सहयोग से उसे 24 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया और 2 सितंबर 2025 को भारत लाया गया। मैनपाल का विवाह कंबोडिया की मेटा चान के साथ होगा। दुल्हन और उसके परिवार के सदस्य झज्जर पहुंच चुके हैं।