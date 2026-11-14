Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Lokesh Dagar from Lilodh achieves success in the NDA examination

एनडीए परीक्षा में लिलोढ़ के लोकेश डागर ने पाई सफलता

Sat, 14 Nov 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Lokesh Dagar from Lilodh achieves success in the NDA examination
13jjrp05- लोकेश डागर। - फोटो : samvad
साल्हावास। गांव लिलोढ़ निवासी लोकेश डागर ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा में सफलता हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लोकेश ने दसवीं तक की पढ़ाई गांव खानपुर खुर्द स्थित उपकार हाई स्कूल से की है।
विज्ञापन

लोकेश के पिता जयभगवान डागर इसी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं। उन्होंने बताया कि लोकेश ने स्कूल संचालक दिलबाग गहलावत के मार्गदर्शन में दसवीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने 12वीं की शिक्षा गांव से प्राप्त की। लोकेश के माता-पिता जयभगवान डागर और शर्मिला ने उनकी सफलता का श्रेय आशीर्वाद, शिक्षकों के मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास को दिया।
विज्ञापन

लोकेश की उपलब्धि पर उपकार हाई स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल संचालक दिलबाग सिंह गहलावत, संदीप सिंह गहलावत और मास्टर अजीत सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed