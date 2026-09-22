साक्षात्कार विषय पर व्याख्यान आयोजित

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साल्हावास। राजकीय महाविद्यालय मातनहेल में प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. करण सिंह यादव उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को साक्षात्कार का सामना करने और प्रभावशाली बायोडाटा तैयार करने पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के दौरान आत्मविश्वास, स्पष्ट संचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और विषय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर प्लेसमेंट सेल प्रभारी सोनू रानी, डॉ. ओम, डॉ. प्रियंका यादव, डॉ. पिंकी रानी उपस्थित रहे। संवाद