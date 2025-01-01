Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Labourer goes missing under suspicious circumstances

मजदूर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

Thu, 12 Nov 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
बेरी। गांव बाकरा में धान कटाई के लिए उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों में से एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। लापता व्यक्ति की पहचान गांव नवदिया धनेश, पूरनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी रमेश के रूप में हुई हैं। पुलिस को दी शिकायत में गांव बाकरा निवासी रवि ने बताया कि उसके पास धान कटाई के काम के लिए उत्तर प्रदेश से 10 मजदूर आए हुए थे। 9 नवंबर की सुबह सभी मजदूर धान कटाई के लिए खेत में गए थे। काम के बाद नौ मजदूर वापस घर लौट आए, लेकिन रमेश घर नहीं पहुंचा। इसके बाद बेरी थाने में रमेश के लापता होने की शिकायत दी। जांच अधिकारी देवेंद्र ने बताया कि गांव बाकरा में धान कटाई करने आए मजदूर के लापता होने की शिकायत मिली हैं। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed