झज्जर की खुशी ने शॉटपुट में जीता स्वर्ण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:48 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में 14 से 16 सितंबर तक उत्तर क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई। प्रतियोगिता में हरियाणा चैंपियन बना जबकि उत्तर प्रदेश उपविजेता रहा। रोहतक के खिलाड़ियों ने भी इसमें शानदार प्रदर्शन किया। झज्जर की खुशी ने अंडर-20 बालिका शाॅटपुट में स्वर्ण पदक हासिल किया। झज्जर की दीपांशी ने अंडर-20 बालिका हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। झज्जर के नितेश कुमार ने अंडर-18 बालक शाट पुट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
रोहतक। उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में 14 से 16 सितंबर तक उत्तर क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई। प्रतियोगिता में हरियाणा चैंपियन बना जबकि उत्तर प्रदेश उपविजेता रहा। रोहतक के खिलाड़ियों ने भी इसमें शानदार प्रदर्शन किया। झज्जर की खुशी ने अंडर-20 बालिका शाॅटपुट में स्वर्ण पदक हासिल किया। झज्जर की दीपांशी ने अंडर-20 बालिका हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। झज्जर के नितेश कुमार ने अंडर-18 बालक शाट पुट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।