कारगिल योद्धा 28 वर्ष सेवा के बाद गांव लौटे

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नांगल चौधरी। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले सूबेदार उमेद सिंह 28 वर्षों की सैन्य सेवा पूरी कर अपने पैतृक गांव अकबरपुर लौटे। गांव पहुंचने पर परिजनों, ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सूबेदार उमेद सिंह ने 17 जाट रेजिमेंट में सेवाएं दीं। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा का दायित्व निभाया। ग्रामीणों ने उनकी 28 वर्षों की राष्ट्र सेवा को गांव और क्षेत्र के लिए गौरव बताया। उन्होंने उमेद सिंह के अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी वापसी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का अवसर है। संवाद