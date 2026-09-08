मकान से ताला तोड़कर लाखों के जेवर चोरी

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पुलिस को दी शिकायत में गांव हरसुख की नंगलिया, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ निवासी प्रमोद कुमार ने बताया कि वह फिलहाल सेक्टर-7 के मकान नंबर 518 में किराये पर रहते हैं। छह सितंबर की रात करीब नौ बजे वह बच्चों के साथ कसार स्थित शुभांगन सोसायटी में अपनी सास से मिलने गए थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे वापस घर पहुंचे तो मकान का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। सामान की जांच करने पर दो सोने के मंगलसूत्र, चांदी की दो जोड़ी पायल और 45 हजार रुपये गायब मिले।थाना सेक्टर-6 एसएचओ जयभगवान ने बताया कि शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।