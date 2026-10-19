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एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर इशांत सम्मानित

Mon, 19 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:59 AM IST
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Ishant honored for having his name entered in the Asia Book of Records
फोटो 82: इशांत का सम्मान करते अग्रवाल समाज के पदाधिकारी। स्रोत समाज
बहादुरगढ़। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर खरमान निवासी इशांत को रविवार को अग्रवाल समाज की ओर से सम्मानित किया गया। अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोगों ने उसकी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इशांत को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। वहीं, दूरदर्शन के पूर्व निदेशक देवेंद्र ने माला पहनाकर उसका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कौशल कौशिक, मुकेश, अनिल, मितेन सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी और अग्रवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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फोटो 82: इशांत का सम्मान करते अग्रवाल समाज के पदाधिकारी। स्रोत समाज
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