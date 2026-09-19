पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में आईएसबी ने लीडरशिप समिट 2026 में मनाई सिल्वर जुबली

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने आईएसबी के तेजी से आगे बढ़कर दुनिया के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में अपनी जगह बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में काफी ऊर्जा है, लेकिन आईएसबी जैसे संस्थान उन्हें सही दिशा और लीडरशिप देकर आगे में मदद करते हैं। भविष्य के बिजनेस लीडर्स को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि असली सफलता मजबूत मूल्यों से जुड़े रहने और समाज के लिए कुछ करने से मिलती है।प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए आईएसबी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हरीश मनवानी ने कहा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी पद पर होना नहीं है, बल्कि मुश्किल और अनिश्चित समय में ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी लेना है। उन्होंने कहा कि बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ शेयरहोल्डर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी स्टेकहोल्डर्स और बड़े स्तर पर समाज के लिए भी मूल्य तैयार करने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज के लीडर्स को ‘ग्रेट टू गुड’ की दिशा में आगे बढ़ना होगा और ऐसे सफल बिजनेस तैयार करने होंगे जो समाज के लिए भी काम करें। उन्होंने कहा कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था वही है, जिसमें सभी की भागीदारी हो।सिल्वर जुबली के कार्यक्रमों के तहत आईएसबी के डीन प्रोफेसर मदन पिल्लुतला ने आईएसबी की 25 साल की यात्रा पर बनी एक खास फिल्म लॉन्च की। इसके साथ एक स्मृति लोगो और वेबसाइट भी पेश की गई। यह फिल्म उन कई कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिनके जरिए स्कूल अपनी 25 साल की यात्रा का जश्न मनाएगा और अगले 25 साल की ओर आगे बढ़ेगा। डीन ने एआई की मदद से समाज में होने वाले बड़े बदलावों की संभावनाओं पर बात की और कहा कि लीडर्स की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे सिस्टम तैयार करें, जिससे टेक्नोलॉजी का फायदा हर किसी तक पहुँच सके।यह अवसर आईएसबी की मैनेजमेंट एजुकेशन में 25 साल की यात्रा और भारत व दुनिया के लिए लीडर्स तैयार करने में उसके लगातार योगदान को दर्शाता है। अपनी शुरुआत से ही स्कूल ने ऐसी लीडरशिप तैयार करने पर ध्यान दिया है, जो सिर्फ संगठनों को प्रबंधित करने तक सीमित न हो। इसका उद्देश्य छात्रों को बिजनेस और संस्थानों की अगुवाई करने के साथ-साथ उन समुदायों और समाज के लिए योगदान देने के लिए तैयार करना रहा है, जिनके बीच वे काम करते हैं।