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उन्होंने कहा कि ग्रेप-3 के तहत लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों की गंभीरता से पालना कराई जाए। अधिकारी अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। सड़कों पर धूल रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव किया जाए।कूड़ा जलाने वालों के चालान किए जाएं और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने लोगों से पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट रखने और कूड़ा नहीं जलाने की अपील की।