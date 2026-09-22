पाना बैठान में खस्ताहाल गली के सीसी निर्माण का शुभारंभ

विज्ञापन



नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान ने नारियल तोड़कर विधिवत रूप से कार्य का शुभारंभ किया। यह गली धर्मशाला से राधा-कृष्ण मंदिर तक बनाई जाएगी। स्थानीय लोग टूटे रास्ते और बरसात में जलभराव के कारण आवागमन में दिक्कतें झेल रहे थे। इस निर्माण से क्षेत्र को बेहतर आवागमन और जलभराव से मुक्ति मिलेगी। अध्यक्ष देवेंद्र उर्फ बिल्लू पहलवान ने कहा कि शहर में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। सड़क, गली और जल निकासी पर विशेष ध्यान है। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता रोहित लोहचब, लक्ष्मीनारायण और पार्षद सुरेश सहित अन्य मौजूद थे।

विज्ञापन

बेरी। पाना बैठान में खस्ताहाल गली और जलभराव की समस्या से परेशान लोगों को अब राहत मिलेगी। नगर पालिका ने करीब 12 लाख 51 हजार रुपये की लागत से सीसी गली का निर्माण कार्य शुरू किया है।