साखौल में दुकान से एक लाख के अवैध पटाखे बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

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बहादुरगढ़। साखौल गांव की नाला रोड स्थित एक दुकान से थाना सेक्टर-6 पुलिस ने करीब एक लाख रुपये कीमत के अवैध बम-पटाखे और आतिशबाजी का सामान बरामद किया है। दुकान में बिना लाइसेंस और परमिट के पटाखे बिक्री के लिए रखे गए थे।पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों प्रिंस और प्रीतम के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मौके से पटाखों के 18 बड़े और चार छोटे बॉक्स बरामद हुए।दुकान के आसपास मकान और अन्य दुकानें हैं। ऐसे स्थान पर पटाखों का अवैध भंडारण होने से आग या विस्फोट की स्थिति में जान-माल के नुकसान का खतरा रहता है।थाना सेक्टर-6 पुलिस के अनुसार टीम गश्त और अपराधों की जांच के दौरान होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि साखौल की नाला रोड स्थित एक दुकान में अवैध रूप से पटाखे रखे गए हैं। इसके बाद अधिकारियों को सूचित कर पुलिस टीम ने फायर अधिकारी को साथ लेकर दुकान पर छापा मारा।पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार प्रवीण की मौजूदगी में दुकान की जांच की। इस दौरान वहां विभिन्न प्रकार के बम-पटाखे और आतिशबाजी का सामान मिला। दुकानदारों से पटाखे रखने और बेचने से संबंधित लाइसेंस व परमिट मांगे गए, लेकिन वे दस्तावेज पेश नहीं कर सके।थाना सेक्टर-6 पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पटाखों और विस्फोटक सामग्री का भंडारण व बिक्री निर्धारित नियमों के तहत ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सत्यवीर सिंह, एसएचओ, थाना सेक्टर 6, बहादुरगढ़