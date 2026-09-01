जगदलपुर: पत्नी को मनाने मायके पहुंचा पति, विवाद के बाद कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिली जानकारी के अनुसार, पामेला निवासी 29 वर्षीय पिंकी की शादी पंडरीपानी निवासी संतोष के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। लगातार बढ़ती अनबन के कारण पिंकी कुछ समय से अपने पति का घर छोड़कर मायके पामेला में रह रही थी।बताया जा रहा है कि मंगलवार को संतोष अपनी पत्नी को वापस घर लाने और उसे मनाने के इरादे से पामेला स्थित उसके मायके पहुंचा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि संतोष ने कथित तौर पर घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और पिंकी की गर्दन पर वार कर दिया।अचानक हुए हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई। घायल पिंकी को देखकर परिजनों ने तत्काल आसपास के लोगों की मदद ली और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मेकाज) पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है।घटना के बाद आरोपी संतोष मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस घटना के पीछे की वजह और विवाद के पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के लिए परिजनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।