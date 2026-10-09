आचरण में धर्म दिखे तभी मानव जीवन सफल: स्वामी उमानंद

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झज्जर। श्री राम धर्मशाला में मानस मित्र संघ द्वारा आयोजित श्री विष्णु पुराण कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जिला परिषद अध्यक्ष कप्तान बिरधाना, भाजपा नेता मनीष बंसल और पार्षद कमल गिरोत्रा ने इसमें शिरकत की। कथा व्यास स्वामी उमानंद ने भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया।उन्होंने विष्णु पुराण को धर्म, सत्य, सदाचार और परोपकार का जीवन-दर्शन बताया। स्वामी उमानंद ने कहा कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब उसके आचरण में धर्म दिखे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के श्रवण को मूल संस्कारों से जोड़ने वाला बताया। विष्णु पुराण के प्रसंग अच्छे कर्म, सद्विचार और ईश्वर में विश्वास को महत्वपूर्ण बताते हैं।कथा के दौरान भजनों से वातावरण भक्तिमय हुआ, श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु के जयकारे लगाए। आयोजकों ने बताया कि कथा के अंतिम दिन शुक्रवार को अटूट भंडारे का आयोजन होगा।