छत्तीसगढ़ से हारा हरियाणा, गौरिश दहिया का रहा शानदार प्रदर्शन

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पुडुचेरी के सीएपी ग्राउंड-4 में हरियाणा और छत्तीसगढ़ की टीम के बीच अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी का लीग क्रिकेट मैच खेला गया। हरियाणा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम 42.4 ओवरों में 177 रनों पर ऑल आउट हो गई।इस दौरान बल्लेबाजी में गौरिश दहिया ने 29 गेंदों में दो चौकों व छह छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने 42.5 ओवरों में तीन विकेट पर 178 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। इसके अलावा मैच में गौरिश दहिया ने संदीप परिहार के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 57 गेंदों में 72 रन जोड़े।