हरियाणा ने दिल्ली को 56 रन से हराया, तनिष्का ने बनाए 51 रन

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वहीं इस्माइलपुर निवासी तानिया गुज्जर ने भी एक विकेट लिया। हरियाणा का फाइनल मुकाबला 26 अक्तूबर को बड़ौदा की टीम से होगा। नागपुर स्थित लेडी अमृतबाई डागा कॉलेज ग्राउंड में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।हरियाणा ने निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 185 रन बनाए। तनिष्का शर्मा ने 50 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाए। दिल्ली की कप्तान पूर्वा सिवाच ने चार ओवर में 37 रन देकर एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 19.2 ओवर में 129 रन पर ऑलआउट हो गई। पूर्वा सिवाच ने सात गेंदों में पांच रन बनाए। गेंदबाजी में तनिष्का ने 1.2 ओवर में आठ रन देकर एक विकेट लिया, जबकि तानिया गुज्जर ने चार ओवर में 35 रन देकर एक विकेट हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने क्षेत्ररक्षण के दौरान दो-दो कैच भी पकड़े।