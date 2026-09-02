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Hindi News ›   City & states ›   Hardeep and Rohit selected for the Under-23 World Wrestling Championships.

हरदीप और रोहित का अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन

Wed, 02 Sep 2026 04:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Wed, 02 Sep 2026 04:14 PM IST
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Hardeep and Rohit selected for the Under-23 World Wrestling Championships.
-फोटो 81 : हरदीप सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े के दो युवा पहलवानों हरदीप और रोहित का अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। हरदीप ग्रीको-रोमन के 130 किलोग्राम भारवर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोहित फ्रीस्टाइल के 57 किलोग्राम भारवर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चैंपियनशिप अमेरिका के लॉस एंजिलिस में 12 से 18 अक्तूबर तक आयोजित होगी।
दोनों पहलवानों ने लखनऊ में हुई चयन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने-अपने भारवर्ग में जगह बनाई। हरदीप और रोहित हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े में अर्जुन अवार्डी पहलवान एवं कोच धर्मेंद्र दलाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोच धर्मेंद्र दलाल ने उनकी कड़ी मेहनत को सराहा।
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रोहित ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा पहले ही साबित की है। वह जूनियर नेशनल चैंपियन है। उसने जूनियर एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। रोहित सब-जूनियर एशिया और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुका है। हरदीप ने इसी वर्ष अंडर-23 एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा हरदीप सब-जूनियर एशिया और विश्व चैंपियन भी है। चयन की खबर से अखाड़े में खुशी का माहौल है। साथी पहलवानों ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर हिंद केसरी सोनू पहलवान, ओमबीर पहलवान, अनुराग, मुकेश, रिंकू, सुधीर दलाल और सेठी पहलवान मौजूद रहे।

-फोटो 81 : हरदीप सिंह

-फोटो 81 : हरदीप सिंह

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