गुलिया क्रिकेट अकादमी ने 119 रनों से जीता मैच

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झज्जर। गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ और केडी क्रिकेट अकादमी की टीम के बीच खेले गए अंडर-14 क्रिकेट मैच में गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ की टीम ने 119 रनों से जीत दर्ज की। मैच में गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ की टीम के खिलाड़ी जियांश को 20 रन बनाने व पांच विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच चुना गया।दिल्ली स्थित निजी क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड में मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ की टीम निर्धारित 30 ओवरों में 187 रनाें पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान बल्लेबाजी में अक्षत वर्मा ने 38 गेंदों में 10 चौकों व पांच छक्कों की मदद से 78 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में हिमांशु सैनी ने तीन विकेट हासिल किए।इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी केडी क्रिकेट अकादमी की टीम 16.3 ओवरों में 68 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान बल्लेबाजी में युवराज ने 20 गेंदों में छह चौकों की मदद से 27 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में जियांश ने पांच विकेट हासिल किए। इस दौरान मैच में गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ की टीम के खिलाड़ी अक्षत वर्मा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। वहीं, गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ की टीम के खिलाड़ी जियांश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया।