समाधान शिविर में सुनीं समस्याएं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
जुलाना। एसडीएम होशियार सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इनके समाधान के निर्देश दिए।
उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध करवाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।
विज्ञापन
उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध करवाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।
विज्ञापन