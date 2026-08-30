झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक पर ब्रेक, न्याय का इंतजार बढ़ा

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झज्जर। खंड या जिला स्तर पर अधिकारियों से शिकायतों का निवारण न होने पर फरियादी जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति से न्याय के लिए आस लगाते हैं लेकिन जिले में 2 माह से जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक ही नहीं हो पाई है।उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह समिति के चेयरमैन हैं और पहली और अंतिम बार जून में संवाद भवन में वह बैठक लेने के लिए आए थे। इसके बाद जुलाई और अगस्त में यह बैठक नहीं हुई। इस कारण फरियादियों को न्याय मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 12 जून को अंतिम बार समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कुल 16 परिवाद रखे गए थे।इसमें से 10 का मौके पर ही निपटान किया गया था जबकि 6 परिवादों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया था, लेकिन 2 माह से बैठक न होने की वजह से इन बचे हुए परिवादों को न्याय मिलने का इंतजार है। जून में मंत्री राव नरबीर सिंह ने समिति की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि बैठक में केवल बड़े मामलों को रखा जाए, छोटे मामले निचले स्तर पर निपटाए जाए। ऐसे में लगता है कि 2 माह से प्रशासन को कोई बड़े मामले ही नहीं मिल पाए है, जिस कारण समिति की बैठक नहीं हो पाई।इंसेटएक साल बाद 10 सितंबर को होगी दिशा की बैठकजिले में पिछले एक साल से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी यानी दिशा की बैठक भी नहीं हो सकी है। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय सांसद यानी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा करते हैं। अंतिम बैठक 19 सितंबर 2025 को हुई थी। उसके बाद से अब तक यह बैठक भी आयोजित नहीं हो सकी है। अब एक साल बाद 10 सितंबर को बैठक की तारीख रखी गई है। बैठक में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की जाती है।वर्जनइस समय मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के बाद जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक करवाई जाएगी। जहां तक दिशा की बैठक है तो उसके लिए 10 सितंबर की तारीख रख दी गई है।-वर्षा खांगवाल, उपायुक्त, झज्जर